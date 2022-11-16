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За первые девять месяцев 2022 года турвизы США получили 26 тыс. россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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За первые девять месяцев 2022 года турвизы США получили 26 тыс. россиян. В итоге РФ вошла в тройку лидеров в Европе (после Турции и Румынии). За фискальный 2021 год (с октября по октябрь) россияне получили всего 3,7 тыс. турвиз. Это следует из данных Госдепа, предоставленных «Известиям» американским посольством в Москве.

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При подсчете не учитывались другие категории неиммиграционных виз (учеба, обмен, визы пилотов, научные выставки и другие причины для въезда на территорию США).

Россияне по итогам девяти месяцев входят в тройку крупнейших в Европе получателей американских турвиз — после Турции (свыше 35 тыс.) и Румынии (более 30 тыс.). К слову, граждане Украины с января по сентябрь получили 17 тыс. американских турвиз.

Пиковые месяцы, когда заявок от россиян наблюдалось больше всего — август и сентябрь этого года: 3896 и 3950, соответственно. В 2021 фискальном году (с октября по октябрь), согласно статистике Госдепа, россиянам выдали 15 725 неиммиграционных виз, из них туристические визы — 3737. Хотя десять лет назад, в 2012 году, граждане РФ получили свыше 181 тыс. разрешений на въезд категории B1/B2.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы. В октябре 2021-го Госдеп назвал россиян «бездомной нацией» и рекомендовал гражданам РФ получать документы в американском посольстве в Варшаве. Однако Польша с 19 сентября 2022-го закрыла въезд всем россиянам по туристической шенгенской визе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штатный режим: США выдали россиянам 26 тыс. турвиз

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