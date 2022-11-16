США заявили о взаимодействии с властями РФ по восстановлению дипсостава посольств

Вашингтону и Москве следует иметь открытые каналы связи в период повышенной напряженности. Поэтому США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению дипсостава и полноценного функционирования посольств. Об этом «Известиям» 16 ноября заявили в американской дипмиссии в Москве.

«Мы продолжаем взаимодействовать с правительством РФ для поддержания должным образом укомплектованного, жизнеспособного и функционирующего посольства США в Москве. Такое посольство имеет решающее значение для дипломатии, и поэтому мы продолжаем усердно работать над решением этой проблемы [с дипсоставом]», — сказали в представительстве.



Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штатный режим: США выдали россиянам 26 тыс. турвиз