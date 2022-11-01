Путин поручил проработать установление безвизового режима без принципа взаимности

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Как сообщается 1 ноября на сайте Кремля, поручение адресовано правительству, Министерству иностранных дел (МИД), Министерству внутренних дел (МВД) и Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Предложения будут касаться иностранцев, которые намерены посетить Россию в туристических, деловых, образовательных целях, а также для того, чтобы принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Также главе государства должны будут предложить меры по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, которые не включены в перечень недружественных по отношению к РФ. И по увеличению срока действия многократной туристической визы для них.

Первый доклад по его выполнению должен быть представлен президенту до 1 июня 2023 года.

Ранее, 6 сентября, замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил, что граждане Украины могут въезжать на территорию России без виз до 1 января 2023 года. Ответные шаги на введение украинской стороной визового режима для россиян в настоящий момент обсуждаются. Он уточнил, что 1 января 2023 года прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках. До этого момента граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз.

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