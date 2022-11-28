Китай упростил выдачу виз для граждан России

Генеральное консульство КНР в Хабаровске упростило процедуру выдачи виз для россиян. Об этом заявил в беседе с «Интерфаксом» генконсул Цзян Сяоян в понедельник, 28 ноября.

Уточняется, что в указанный консульский округ входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, а также Якутия.

Сяоян отметил, что процедура получения россиянами виз в Китай упрощена и вернулась к стандартам, действовавшим до пандемии коронавируса.

«Мы придаем большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу между нашими странами. Требования к документам на получение виз в основном вернулись к действующим до пандемии», — сказал дипломат.

Он рассказал также, что до эпидемии COVID-19 средний показатель взаимных визитов между двумя странами за год достигал 3 млн пересечений границы.

«При этом год от года увеличивалось число граждан КНР, посещающих Россию», — добавил генконсул.

Ранее, 2 сентября, в КНР упростили визовую политику в отношении лиц, имеющих карту для деловых поездок АТЭС (за исключением виртуальной карты), а также иностранных студентов, имеющих вид на жительство в стране на основании учебы.