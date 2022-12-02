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Банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс. кредитных каникул

ЦБ РФ: банки РФ предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на 45,4 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Банки РФ предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на 45,4 млрд рублей. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

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Отмечается, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам специальной военной операции по защите Донбасса.

Банк России провел проверку по всем поступившим вопросам, в случае обоснованных жалоб ситуация была урегулирована.

«Чаще всего нарушения со стороны банков по предоставлению кредитных каникул носили технический характер и были связаны с доработкой программного обеспечения банков, в других случаях — с запросом документов, подтверждающих мобилизацию заемщика», — говорится в заявлении.

Также без учета кредитных каникул мобилизованным и членам их семей банки за месяц провели реструктуризацию по 64,7 тыс. кредитных договоров физлиц на 22 млрд рублей.

3 ноября сообщалось, что банки и микрофинансовые организации (МФО) стали активнее реструктуризировать кредиты мобилизованным гражданам. Как рассказали «Известиям» в ВТБ, по состоянию на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными, 20% — по кредитным картам, 16% — по ипотеке, а оставшаяся часть — по автозаймам.

До этого, 7 октября, президент России Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей. Согласно закону, кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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