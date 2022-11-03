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Банки стали активнее реструктуризировать кредиты мобилизованным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банки и микрофинансовые организации (МФО) стали активнее реструктуризировать кредиты мобилизованным гражданам, узнали «Известия».

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В основном граждане обращаются за послаблениями по потребзаймам. Так, в ВТБ сообщили: по состоянию на 31 октября подавляющее большинство (62%) заемщиков запросили каникулы по ссудам наличными, 20% — по кредитным картам, 16% — по ипотеке, а оставшаяся часть — по автозаймам.

В крымском РНКБ отметили, что на конец октября поступило 426 заявок от мобилизованных граждан и членов их семей. Послабления уже получили 285 клиентов с обязательствами на 94,2 млн рублей. Заемщики чаще всего обращаются за реструктуризацией потребкредитов, добавили там.

С начала действия закона о кредитных каникулах в УБРиР поступило более 300 обращений от клиентов, поделились в банке: одобрено уже около 91%, остальные — находятся на рассмотрении. В целом порядка 80% заявок приходится на потребкредиты, добавили там. В ПСБ, Новикомбанке, «Открытии» и «Зените» также сказали, что основная часть обращений касается потребзаймов и кредитов наличными.

Первые обращения стали поступать с начала мобилизации. С 7 октября их число увеличилось, сообщили в МФК «МигКредит»: по состоянию на конец октября льготы предоставлены 109 клиентам. В Eqvanta получили более 700 обращений, сказали в компании. Из них по каждому второму оформлены кредитные каникулы, остальным также предложены реструктуризация и собственные программы поддержки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отсрочка на службу: по каким кредитам мобилизованные чаще просят каникулы

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