В ГД заявили о лицемерии Байдена после слов о готовности к переговорам с Путиным

Заявления президента США Джо Байдена о готовности начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине показывают лицемерие главы Белого дома. Об этом 2 декабря «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Делая такие заявления, Байден в очередной раз лицемерит на мировом уровне. Слова о завершении конфликта из уст главы США звучат особенно фальшиво, так как именно Штаты и их союзники заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине», — сказал депутат.

По его мнению, заявления Байдена — «это громкие слова, не подкрепленные конкретными шагами». Белик подчеркнул, что если президент США действительно готов обсуждать урегулирование ситуации на Украине, пусть налаживает контакт с Москвой и дает старт соответствующей процедуре подготовки переговоров, «а не ограничивается пустословием».

«Байден в этом же своем заявлении сам сказал об отсутствии планов в ближайшее время контактировать с нашим президентом, и это говорит о том, чего стоят эти его заявления», — заключил депутат.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера. По его словам, президенту Украины необходимо объяснить, что продолжение спецоперации не в интересах украинского народа.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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