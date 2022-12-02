Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Авто
Tesla начала поставлять клиентам электрогрузовик Semi
Происшествия
В Москве неизвестные похитили мужчину с целью узнать пароль от его криптокошелька
Происшествия
Открытое горение на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано
Мир
Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов
Общество
В Москве задержали ограбивших тещу певца Воробьева «клоунов»
Армия
В ЛНР заявили о готовности ВСУ покинуть Артемовск
Общество
Совфед предложил Минтрансу пресечь работу нелегальных перевозчиков
Мир
В Белоруссии перехватили запущенный с украинской стороны разведывательный дрон
Мир
В турецком порту Самсун прогремел взрыв
Мир
Стоимость перевозки российской нефти выросла на фоне санкций
Происшествия
Здание исправительной колонии в Горловке повреждено в результате обстрела ВСУ
Сюжет:

В ГД заявили о лицемерии Байдена после слов о готовности к переговорам с Путиным

Депутат Белик: слова Байдена о готовности говорить с Путиным звучат лицемерно и фальшиво
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления президента США Джо Байдена о готовности начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине показывают лицемерие главы Белого дома. Об этом 2 декабря «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

«Делая такие заявления, Байден в очередной раз лицемерит на мировом уровне. Слова о завершении конфликта из уст главы США звучат особенно фальшиво, так как именно Штаты и их союзники заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине», — сказал депутат.

По его мнению, заявления Байдена — «это громкие слова, не подкрепленные конкретными шагами». Белик подчеркнул, что если президент США действительно готов обсуждать урегулирование ситуации на Украине, пусть налаживает контакт с Москвой и дает старт соответствующей процедуре подготовки переговоров, «а не ограничивается пустословием».

«Байден в этом же своем заявлении сам сказал об отсутствии планов в ближайшее время контактировать с нашим президентом, и это говорит о том, чего стоят эти его заявления», — заключил депутат.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении специальной военной операции на Украине, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера. По его словам, президенту Украины необходимо объяснить, что продолжение спецоперации не в интересах украинского народа.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022