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Экс-боец UFC Олейник поделился ожиданиями от боя Исмаилова и Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко, который пройдет в субботу, 3 декабря, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У каждого [бойца] есть свой стиль, своя аудитория: у Саши — достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный [стиль]; у Магомеда — в чем-то игривый и в чем-то иногда веселый. Две разные школы, мне обе импонируют», — сказал Олейник «Известиям» в пятницу.

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По его мнению, сейчас Исмаилов находится на физическом подъеме, что создаст трудности для Шлеменко. Однако российский спортсмен, в свою очередь, «психологически устойчивый», подчеркнул Олейник.

Накануне Исмаилов рассказал о предвкушении ударов по Шлеменко в предстоящем бою. До этого, 29 ноября, Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он поделился, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

28 ноября Исмаилов рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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