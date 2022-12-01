ВС РФ продолжили сжимать кольцо вокруг Авдеевки

Союзные силы продолжают продвигаться вперед на донецком направлении, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, сообщил 1 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам города Донецка», — сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские военные стараются отодвинуть противника как можно быстрее и лишить его возможности обстреливать города.

Успехи, как отметил врио главы республики, также есть на артемовском и марьинском направлениях.

Ранее в этот день ВС РФ освободили населенный пункт Курдюмовка в ДНР. Днем ранее была освобождена Андреевка. Тогда отмечалось, что российские военные также успешно действуют в районе села Водяное.

30 ноября Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 ноября российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Как отмечали российские военные, ВС России намерены полностью окружить Авдеевку, так как из этого города ВСУ до сих пор ведут обстрелы Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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