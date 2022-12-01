Реклама
Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» заявил о разработке нового решения по системе развлечений в самолетах
Спорт
Тренер сборной Бельгии ушел в отставку на фоне сенсационного вылета с ЧМ-2022
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
Политика
Кабмин расширил список запрещенных к вывозу из РФ товаров
Спорт
Бельгия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022
Мир
Лукашевич назвал СВО реакцией на неспособность ОБСЕ урегулировать конфликт на Украине
Политика
Песков призвал «всех молчать» на тему об обмене заключенными
Мир
Байден подарил Макрону зеркало
Мир
Шольц признал дефицит боеприпасов в вооруженных силах ФРГ
Происшествия
Задержан обстрелявший машину с ребенком в Новой Москве мужчина
Мир
Кулеба заявил о получении посольствами Украины в двух странах писем с угрозами
Мир
Позиция Испании по Украине не изменится из-за писем со взрывчаткой
Сюжет:

ВС РФ продолжили сжимать кольцо вокруг Авдеевки

Врио главы ДНР Пушилин: союзные силы продвигаются и сжимают кольцо вокруг Авдеевки
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союзные силы продолжают продвигаться вперед на донецком направлении, сжимая кольцо вокруг Авдеевки, сообщил 1 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Идеальный штурм: Российская армия освободила три поселка в ДНР
Сергей Шойгу рассказал о существенном увеличении гособоронзаказа и завершении подготовки 300 тыс. резервистов

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам города Донецка», — сказал на видео, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские военные стараются отодвинуть противника как можно быстрее и лишить его возможности обстреливать города.

Успехи, как отметил врио главы республики, также есть на артемовском и марьинском направлениях.

Ранее в этот день ВС РФ освободили населенный пункт Курдюмовка в ДНР. Днем ранее была освобождена Андреевка. Тогда отмечалось, что российские военные также успешно действуют в районе села Водяное.

30 ноября Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 ноября российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. Как отмечали российские военные, ВС России намерены полностью окружить Авдеевку, так как из этого города ВСУ до сих пор ведут обстрелы Донецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022