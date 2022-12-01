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Боец ММА Исмаилов показал подготовку к бою со Шлеменко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Магомед Исмаилов провел тренировку перед поединком с Александром Шлеменко. Съемочная группа «Известий» в четверг, 1 декабря, запечатлела, как боец отрабатывает удары перед боем.

Вместе со своими тренерами Исмаилов проверял на себе разнообразные захваты и отрабатывал варианты поведения на ринге.

После проработки захватов настало время уделить внимание ударам. Боец отработал боковые, «двойку», боксерские джебы и другие.

На кадрах с тренировки видно, что Исмаилов выкладывается по полной программе.

Ранее в этот же день Исмаилов рассказал о предвкушении ударов по Шлеменко в предстоящем бою.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов днем ранее рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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