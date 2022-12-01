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Кабмин расширил список запрещенных к вывозу из РФ товаров

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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Правительство России пополнило список товаров, запрещенных к вывозу из России в недружественные страны, сообщает 1 декабря корреспондент «Известий».

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Так, в список запрещенных к вывозу товаров вошли взрывчатые материалы, средства их инициирования и применения, служебное и гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом, а также основные части такого оружия. Отмечается, что в этот список также вошли патроны к нарезному огнестрельному оружию и гильзы для него, стифниновая кислота, сурьма, трисульфид дисурьмы и концентраты сурьмянистые.

Тем не менее у отечественных экспортеров сохраняется возможность вывозить вышеперечисленные товары при определенных условиях. В частности, в список исключений попали случаи, когда товары вывозятся для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген. Продукцию из списка по-прежнему можно вывозить, если это происходит в рамках международных транзитных воздушных перевозок (в ряде случаев) или в качестве припасов.

Ранее, 29 ноября, кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень таких товаров, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование.

Правительство РФ 10 марта определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В список вошло более 200 наименований, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Кабмин пояснил, что эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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