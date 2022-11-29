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Кабмин запретил вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Правительство России во вторник, 29 ноября, запретило вывоз ряда товаров двойного назначения в недружественные страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В перечень таких товаров, в частности, вошли ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие, взрывчатка, беспилотники и различное оборудование.

Документ вносит изменения в списки запрещенных к вывозу товаров, которые были утверждены правительством в марте текущего года.

В новый список также включены грузовая автомобильная техника, бронежилеты и приборы ночного видения.

Всего в перечне указано более 150 наименований товаров.

Правительство РФ 10 марта определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В список вошли более 200 наименований, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Кабмин пояснил, что эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке.

В последний день февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Под «недружественным действиями» понимаются, в частности, введенные санкции.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент заявил 24 февраля.

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