Бельгия не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Бельгии, занимающая второе место в рейтинге ФИФА, не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре. 1 декабря бельгийцы сыграли в ничью с командой Хорватии.

Встреча в Аль-Райяне завершилась со счетом 0:0.

Бельгия в групповом этапе отличилась всего одной победой и одним забитым мячом в группе F.

На 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота Бельгии после просмотра VAR. Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола Янника Феррейра-Карраско, который в штрафной грубо сыграл против Андрея Крамарича.

Однако было принято решение отменить 11-метровый из-за офсайда у хорватов.

В другом матче группы F сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1, отмечает «Спорт Экспресс». Таким образом, марокканцы выходят в плей-офф с первого места. В их активе 7 очков. Хорватия с пятью очками пробилась в следующий этап со второго места.

Соперники команд по 1/8 финала станут известны до конца 1 декабря.

Ранее в этот день сборная Аргентины обыграла команду Польши в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре и вышла в плей-офф. На 38-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Польши, которое не смог реализовать Лионель Месси.