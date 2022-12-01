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Актера Тимофея Спивака похоронят на Хованском кладбище

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Фото: Актерское агентство Надежды Шпак
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Художественный руководитель театра-студии «Актеры кино и театра», режиссер, актер театра, кино и дубляжа Тимофей Спивак будет похоронен на Хованском кладбище. Об этом его дочь актриса Марьяна Спивак сообщила в четверг, 1 декабря.

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«Завтра, 02.12.2022, прощаемся с папой. В 11:00 отпевание в храме Архангела Михаила на «Юго-Западной», похороны в 12:30 на Хованском кладбище», — написала она в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спивак скончался 30 ноября в возрасте 75 лет.

Спивак служил в Красноярском театре музыкальной комедии, в Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре им. Станиславского, был художественным руководителем театра-студии «Актеры кино и театра». Позже он стал учредителем и генеральным директором ООО «Театр-студия современного искусства».

Снимался в таких картинах, как «Прощание славянки» и «Пыль под солнцем», пишет REGNUM.

Спивак часто снимался вместе со своей дочерью Марьяной, например, в сериалах «Эпидемия» и «Шифр», сообщает телеканал «Звезда».

Актриса получила широкую известность, сыграв главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и «Цой» Алексея Учителя, сообщает телеканал «360».

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