Семь стран ЕС предложили динамичный потолок цен на газ

Группа из семи государств-членов Европейского союза (ЕС) настаивает на более динамичном ограничении цен на газ. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 1 декабря.

«Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, вносят поправку, которая установит верхний предел, основанный в основном на фиксированном уровне — используя в качестве потолка €160 евро ($167) за 1 МВт•ч, но также с плавающим элементом», — говорится в документе Еврокомиссии, который цитирует Bloomberg.

По словам авторов материала, стремление к более динамичному уровню основано на повсеместном недовольстве стран тем, что предел, предложенный Еврокомиссией (ЕК), связан с рыночными условиями, которые могут быть не осуществимы.

Текущее предложение ЕК по ограничению цен заключается в том, что механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает определенный уровень в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней.

Министры энергетики стран ЕС намерены согласовать ограничение на экстренном заседании 13 декабря, но разногласия остаются.

«Предполагается, что Испания в целом поддерживает это предложение, тоже можно сказать и о Франции. А такие страны, как Германия и Нидерланды, выступают против более жесткого ограничения», — заключают авторы статьи.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза в очередной раз не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть из-за позиции Польши. В тот же день официальный представитель правительства страны Яннис Иконому заявил, что Грецию не устраивает предложение о потолке цен на природный газ в размере €275 за 1 МВт•ч.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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