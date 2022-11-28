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Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ
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Греция выразила недовольство по поводу предложенного ЕК потолка цен на газ

Власти Греции: Афины не устроило предложение ЕК о потолке цен на газ в €275 за 1 МВт•ч
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Грецию не устраивает предложение Еврокомиссии (ЕК) о потолке цен на природный газ в размере в €275 за 1 МВт•ч. Об этом заявил 28 ноября на брифинге официальный представитель правительства страны Яннис Иконому.

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«Греческая сторона четко изложила свою позицию в том, что касается европейского вмешательства и потолка цен. Ясно, что предложение Еврокомиссии об установлении потолка цены в €275 нас не устраивает и не служит ни заявленным целям, ни амбициям европейских граждан», — сказал он.

По словам Иконому, Греция вместе с другими европейскими странами будет добиваться подготовки новой инициативы.

Он добавил, что власти страны вне зависимости от решения Евросоюза (ЕС) имеют конкретный план поддержи общества. Представитель правительства также отметил, что энергия обходится грекам намного дешевле среднего европейского уровня.

«Думаю, у нас вторая по дешевизне цена. И мы продолжим двигаться в этом направлении. Мы будем возвращать сверхдоходы производителей электрической энергии, и посредством этих сверхдоходов мы усиливаем греческое общество, каждого грека, каждое домохозяйство и предприятие. Чтобы уменьшить дороговизну жизни», — подчеркнул он.

Ранее, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

При этом 24 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут, однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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