Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ

Страны Евросоюза (ЕС) снова не смогли договориться о снижении цен на российскую нефть из-за Польши. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам дипломатов, Варшава не может согласиться с предложением стран G7 и настаивает на том, чтобы ограничение цены было ниже, чем планировалось.

«Поляки совершенно бескомпромиссны, и они не предлагают приемлемой альтернативы. Очевидно, что польская позиция вызывает растущее раздражение», — рассказал европейский дипломат.

28 ноября газета Financial Times со ссылкой на дипломата рассказала, что инициатива Польши о снижении потолка цен может нарушить единство ЕС. По словам источника, большинство стран поддержали предложение остановиться на уровне $65–70 за баррель, однако Польша и страны Балтии настаивают на снижении предельной стоимости в два раза.

До этого, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран ЕС о введении предложенного «большой семеркой» (G7) ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки европейских стран установить потолок цен на российские энергоносители создают опасный прецедент, который грозит ударом по рынку энергетики и мировой торговли в целом.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. 7 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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