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Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совбеза Филиппин

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос. Как сообщили 1 декабря в пресс-службе аппарата Совбеза России, коллеги из двух стран обсудили вопросы противодействия международному терроризму.

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Кроме того, разговор касался также состояния и перспектив двустороннего сотрудничества Москвы и Манилы по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб, в том числе касающихся совершенствования договорно-правовой базы.

«Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий», — добавляется в сообщении.

Ранее, 23 ноября, секретарь Совбеза России посетил Ереван в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Армении Патрушев принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

9 ноября Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели российско-иранские переговоры по вопросам безопасности в Тегеране. В ходе консультаций были подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в правоохранительной сфере, включая обеспечение общественной безопасности.

До этого, 3 ноября, секретарь Совета безопасности РФ провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. Переговоры состоялись в рамках десятой ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

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