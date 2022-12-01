Телеканал РЕН ТВ завершил съемки второго сезона сериала «Сержант»

Телеканал РЕН ТВ объявляет о завершении съемок продолжения сериала «Сержант», премьера которого с успехом прошла на канале в мае 2021 года с показателем средней доли в мужской целевой аудитории 11%*, что выше средней доли канала.

«Сержант» стал первым достоверным сериалом о реальной жизни обладателя настоящего крапового берета, высшего знака отличия военнослужащих подразделений специального назначения. В центре сюжета — история бойца в отставке, который оказывается случайно втянут в опасную, полную интриг и смертельно опасных конфликтов историю. В одно мгновение герой, движимый доблестным порывом, оказывается вне закона и становится главной мишенью для бандитов-рецидивистов. «Сержант» — это сериал про мужчин, которые предпочитают не говорить, а делать! В мире новой нормальности, когда все происходит стремительно, именно герой «Сержанта» успевает спасать жизни и задавать важные для отечественного зрителя вопросы.

В «Сержанте» зрители стали свидетелями результатов масштабной работы команды по спецэффектам: взрывы, яркие перестрелки, огромное количество рукопашных схваток, отыгранных актерами с филигранной точностью благодаря привлечению уникальных специалистов с опытом в настоящих горячих точках.

В долгожданном втором сезоне сериала производства РЕН ТВ и кинокомпании «Альянс», который получил название «Возвращение сержанта», зрителей ждет развитие истории Алексея Серганова, сержанта спецназа внутренних войск.

Сержант со спасенной им Юлей скрываются от возможных преследователей в провинциальном городе. Однако их планам на мирную жизнь не суждено осуществиться: Сержант оказывается втянут в изощренную операцию спецслужб, и теперь от его действий зависит жизнь 20 агентов российской разведки. С каждой серией главный герой будет открывать для себя все новые уровни сложной многоходовой комбинации, разработанной его главным антагонистом Черняевым и мечтающим отомстить сыном криминального босса Рафаэля, знакомого зрителям по первому сезону.

Евгений Семенов, режиссер: «Это фильм про спецназ, про братство. Спецназ — люди особой органики, особого характера, которые готовы очень быстро откликнуться на беду, отдать жизнь во имя близких, друзей. В этом смысл их жизни, их естественная стихия. Сержант должен сражаться, и в этом сезоне сериал будет состоять из четырех историй, связанных единой сюжетной линией, в которой у главного героя будет несколько опасных и очень ярких антагонистов. При этом в самом начале повествования мы застаем его в состоянии психологического потрясения, волнения. Он в бегах. И ему предстоит не только одолеть всех врагов, но и справиться с драматическим моментом в собственной жизни, что, возможно, даже сложнее. В целом все будет в лучших традициях жанра: захватывающий сюжет, жара, пот, грязь, драки, взрывы, погони и спецэффекты».

Владимир Епифанцев, исполнитель главной роли: «Мой герой, он за добро, за справедливость. И он все время на войне. Ему там привычнее. В мирной жизни он теряется, чувствует себя неприкаянным, не может приспособиться к новой роли. Он не очень хорошо умеет просто жить. Он находит себя в противостоянии с врагами, в борьбе, в конфликте постоянном. И этот сюжет войны в мирное время мы постарались наполнить такими нюансами жизненными, не шаблонными. Надеюсь, зрителям будет интересно эти наши находки отслеживать. Какие-то решения наверняка удивят. Сериал будет хлесткий, мужской, драйвовый, все как любит наша аудитория!»

Сергей Бадюк (Пионер): «Я участвовал в создании сценария, прожил каждую сцену еще до съемок. Во втором сезоне больше динамики, больше экшена, больше жесткости. У нас отличная каскадерская команда, прекрасный талантливый режиссер, который постоянно что-то придумывал новое в подаче сюжета, в отработке экшен-сцен. Режиссер — это сама большая удача нашего проекта, который, я уверен, будет даже сильнее и круче, чем первый «Сержант»!»

Александр Головин (Пашка): «Благодаря режиссеру моя роль становится одной из главных. Я добавляю красок, жизненности, нелепости даже, легкости дуэту двух главных героев — сильных, брутальных, могучих. Я этот сериал раскрашиваю, нерв в него вношу! И я получаю огромное удовольствие от съемок в экшене без дублеров, в этом проекте таких возможностей была масса!»

Пашка — родной брат Сержанта, с которым они не виделись почти 20 лет, потому что в семью пришло сообщение, что Сержант пропал без вести в одной из горячих точек. Пашка в гибель Сержанта не верил и искал его. И наконец нашел.

Валерий Афанасьев (Генерал Бондарев): «Мой персонаж, он служака, генерал, мозговой центр. У него нет такой энергетики, как у других герое, он не задействован в экшене. И в этом сложность этой роли. Надо, чтобы зритель тебе поверил, чтобы он понял, что Бондарев, как гениальный шахматист, думает на семь шагов вперед в отличие от просто талантливого, который думает только на три. Я хотел, чтобы у меня получился именно такой генерал».

Премьера сериала на телеканале РЕН ТВ уже в 2023 году!

Генеральные продюсеры — Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Максим Королев.

Исполнительный продюсер — Сергей Репников.

Режиссер-постановщик — Евгений Семенов.

Оператор-постановщик — Виталий Абрамов.

Художник-постановщик — Дмитрий Осипенко.

Художник по костюмам — Анастасия Родина.

Художник по гриму — Ирина Джаиани.

Кастинг-директор — Анастасия Короткова.

Директор — Александр Воронин.

Постановщик трюков — Сергей Головкин.

В ролях: Владимир Епифанцев, Сергей Бадюк, Валерий Афанасьев, Светлана Марцинкевич, Александр Головин, Дмитрий Муляр, Яна Крайнова, Никита Тарасов, Николай Козак, Павел Баршак, Аделина Гизатулина, Сергей Горобченко.