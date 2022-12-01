Пушилин анонсировал новый обмен пленными с Украиной в формате «50 на 50»

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал очередной обмен военнопленными с Украиной в формате «50 на 50». Об этом в четверг, 1 декабря, он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников (боевиков Вооруженных сил Украины. — Ред.) отдаем Украине», — отметил он.

По его словам, среди освобожденных из украинского плена 12 бойцов из ДНР, восемь — из Луганской Народной Республики.

28 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возвращении с Украины из плена 23 республиканских бойцов.

До этого, 26 ноября, в Минобороны России рассказали об успешном обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам угрожала смертельная опасность в украинском плену.

24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их сразу же отвезли в больницы для осмотра, лечения и дальнейшей реабилитации.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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