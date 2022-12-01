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Росгвардейцы нашли свидетельства угнетенного состояния боевиков ВСУ

Росгвардия обнаружила под Херсоном документы, подтверждающие моральное разложение в рядах ВСУ
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Фото: скриншот видео
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Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области архив с документами, где описан анализ морально-психологического состояния украинских боевиков. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что речь идет об обстановке среди состава одной из частей воздушных сил страны.

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«Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций <…> Одной из причин является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты», — говорится в документе.

Кроме того, командир описанной в документе роты не знает имен и званий своих подчиненных и не желает налаживать работу боевиков. Также указывается о проблемах с кадрами среди солдат и их низкой подготовке.

Еще в конце октября пленные украинские боевики рассказали корреспонденту «Известий», что солдат отправляют на фронт после примерно месяца подготовки, за это время военные не успевают освоить необходимые на поле боя навыки.

По словам бывшего сержанта, из его 3-й роты 28-й мотопехотной бригады в результате боя на херсонском направлении с союзными войсками в живых осталось около 15% служащих. У бойцов было впечатление, что командование фактически бросило их на убой.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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