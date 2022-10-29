Пленные ВСУ рассказали о низком уровне подготовки украинских бойцов

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют на фронт после примерно месяца подготовки, за это время военные не успевают освоить необходимые на поле боя навыки. Об этом рассказали пленные украинские солдаты корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву.

По словам бывшего сержанта ВСУ, из его 3-й роты 28-й мотопехотной бригады в результате боя на херсонском направлении с союзными войсками в живых осталось около 15% служащих. У бойцов было впечатление, что командование фактически бросило их на убой.

«Спустя три часа атаки ни подмоги, ни эвакуации, и люди уже одиночные не могут выйти за периметр боя, не могут выйти за фронт, где мы входили, мы там должны были закрепиться. Если они могут одиночно выйти, то нас просто кинули в мешок, кинули и тут же завязали», — рассказал он.

Другой военнопленный посетовал на то, что прорвать оборону пытались совершенно неподготовленные к участию в боевых действиях солдаты.

«Личный состав танкистами не был, они только пришли, только месяц занятий было, ну и всё, если так рассуждать, они не были готовы, ну я лично говорю, что за три месяца, за три недели невозможно танкиста сделать», — отметил Виталий Тимощук.

По его словам, из 10 танков Т-72 шесть были уничтожены. Причем техника была зарубежной и далеко не первой свежести.

Также пленные пожаловались на то, что в рядах командующего состава ВСУ процветает коррупция. Командиры даже готовы были закрывать глаза на то, что солдаты употребляют наркотики.

«Да всё за деньги можно. Можно было в отпуск съездить, можно было отдыхать, бухать неделями, понимаете, и не ездить туда, отдыхать и ни в чем себе не отказывать», — сказал пленный Ярослав Каминский.

Сейчас все пленные не хотят продолжать воевать, они ждут обмен, чтобы попасть домой к своим семьям.

Ранее, 28 октября, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ предпринимают попытки прорваться в регион, однако российские военнослужащие держат оборону и никуда не перемещаются. На линии фронта на севере Херсонской области и николаевском направлении круглосуточно идут бои артиллерии, добавил он.

17 октября пленный украинский разведчик Виктор Бережной рассказал о десятках иностранных наемников, которые принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области и буквально не позволяли украинским войскам распасться.

Накануне пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» рассказали, что командиры ВСУ угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Так, старший сержант Виталий Катранич поделился, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

До этого, 5 сентября, бывший контрактник Владимир Тесленко рассказал, что недостаточно патриотичных, по мнению украинского командования, бойцов ВСУ избивали. Кроме того, украинец вспомнил, как командир угрожал ему тюрьмой, если он не будет исполнять преступный приказ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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