СК Белоруссии завершил предварительное расследование дел Тихановской и Латушко

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил предварительное расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета, в том числе Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Марии Мороз — представителей так называемого координационного совета», — говорится сообщении.

Дело передано генеральному прокурору для направления в суд.

21 октября в СК Белоруссии сообщили о начале процесса специального производства в отношении представителей так называемого оппозиционного координационного комитета. Там отметили, что под «специальным производством» подразумевается производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Белоруссии и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Минске отметил, что белорусские оппозиционеры, которые сейчас находятся за рубежом, не оставляют надежд дестабилизировать обстановку в республике, в том числе с помощью военного вмешательства. По словам белорусского лидера, если раньше оппозиция требовала только ввести санкции против своей же страны, то теперь они призывают военнослужащих к невыполнению и саботированию приказов командиров, а также уклонению от призыва на срочную военную службу.

Минский областной суд 5 сентября огласил приговор фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Обвиняемым — главе оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, политологу Александру Федуту и юристу Юрию Зенковичу — назначили от 10 до 11 лет лишения свободы.

20 декабря 2021 года сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии были признаны судом экстремистскими. Речь идет о ресурсах «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальном сайте, а также аналоге на видеохостинге YouTube.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти.

Тихановская не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.