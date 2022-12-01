Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Вертолет вынужденно сел в Омской области из-за отказа двигателя
Экономика
Правительство направит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта аграриев
Мир
СМИ узнали об отказе Японии от совместной с США разработки нового истребителя
Общество
Более 130 мирных жителей ЛНР погибли с конца февраля из-за обстрелов ВСУ
Культура
Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix
Происшествия
В Самаре загорелся списанный теплоход
Интернет
Twitter приступил к удалению фейковых аккаунтов
Происшествия
Ребенок погиб в Волгограде в результате возгорания четырех машин
Политика
МИД заявил об утрате интереса к потерявшей объективность Мюнхенской конференции
Общество
Росавиация продлила до 9 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Одесской области
Мир
В ФРГ заявили о приближении к критической точке из-за наплыва украинских беженцев
Сюжет:

СК Белоруссии завершил предварительное расследование дел Тихановской и Латушко

СК Белоруссии передал в суд дело оппозиционеров Тихановской и Латушко
0
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил предварительное расследование в отношении членов оппозиционного координационного совета, в том числе Светланы Тихановской и Павла Латушко. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе ведомства.

Белорусское предупреждение: Минск готовит меры против сторонников протеста
Республика намерена пересмотреть отношения с государствами — спонсорами уличных демонстраций

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Светланы Тихановской, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского, Марии Мороз — представителей так называемого координационного совета», — говорится сообщении.

Дело передано генеральному прокурору для направления в суд.

21 октября в СК Белоруссии сообщили о начале процесса специального производства в отношении представителей так называемого оппозиционного координационного комитета. Там отметили, что под «специальным производством» подразумевается производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Белоруссии и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Минске отметил, что белорусские оппозиционеры, которые сейчас находятся за рубежом, не оставляют надежд дестабилизировать обстановку в республике, в том числе с помощью военного вмешательства. По словам белорусского лидера, если раньше оппозиция требовала только ввести санкции против своей же страны, то теперь они призывают военнослужащих к невыполнению и саботированию приказов командиров, а также уклонению от призыва на срочную военную службу.

Минский областной суд 5 сентября огласил приговор фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Обвиняемым — главе оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, политологу Александру Федуту и юристу Юрию Зенковичу — назначили от 10 до 11 лет лишения свободы.

20 декабря 2021 года сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии были признаны судом экстремистскими. Речь идет о ресурсах «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальном сайте, а также аналоге на видеохостинге YouTube.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти.

Тихановская не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022