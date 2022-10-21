СК Белоруссии начал спецпроизводство против координационного комитета оппозиции

В Белоруссии начался процесс специального производства в отношении представителей так называемого оппозиционного координационного комитета. Об этом 21 октября говорится в сообщении Следственного комитета республики.

«Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также на сайте СК Белоруссии разъясняется, что под «специальным производством» подразумевается производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Белоруссии и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Минске отметил, что белорусские оппозиционеры, которые сейчас находятся за рубежом, не оставляют надежд дестабилизировать обстановку в республике, в том числе с помощью военного вмешательства. По словам белорусского лидера, если раньше оппозиция требовала только ввести санкции против своей же страны, что теперь они призывают военнослужащих к невыполнению и саботированию приказов командиров, а также уклонению от призыва на срочную военную службу.

1 сентября в ходе открытого урока истории для школ и вузов Лукашенко заметил, что примет решение по поводу участников протестных движений, покинувших страну после выборов в 2020 году. Как заявил белорусский лидер, беглые рванули за границу, но многие из них просятся назад. При этом Белоруссия не закрывала им въезд, но они боятся вернуться, так как имеют проблемы с законом.

Минский областной суд 5 сентября огласил приговор фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Обвиняемым — главе оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, политологу Александру Федуту и юристу Юрию Зенковичу — назначили от 10 до 11 лет лишения свободы.

20 декабря 2021 года сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии были признаны судом экстремистскими. Речь идет о ресурсах «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальном сайте, а также аналоге на видеохостинге YouTube.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти.

Тихановская не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.