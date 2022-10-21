Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии

СК Белоруссии начал спецпроизводство против координационного комитета оппозиции

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии начался процесс специального производства в отношении представителей так называемого оппозиционного координационного комитета. Об этом 21 октября говорится в сообщении Следственного комитета республики.

Белорусское предупреждение: Минск готовит меры против сторонников протеста
Республика намерена пересмотреть отношения с государствами — спонсорами уличных демонстраций

«Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также на сайте СК Белоруссии разъясняется, что под «специальным производством» подразумевается производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Белоруссии и уклоняется от явки в орган, который ведет уголовный процесс.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Минске отметил, что белорусские оппозиционеры, которые сейчас находятся за рубежом, не оставляют надежд дестабилизировать обстановку в республике, в том числе с помощью военного вмешательства. По словам белорусского лидера, если раньше оппозиция требовала только ввести санкции против своей же страны, что теперь они призывают военнослужащих к невыполнению и саботированию приказов командиров, а также уклонению от призыва на срочную военную службу.

1 сентября в ходе открытого урока истории для школ и вузов Лукашенко заметил, что примет решение по поводу участников протестных движений, покинувших страну после выборов в 2020 году. Как заявил белорусский лидер, беглые рванули за границу, но многие из них просятся назад. При этом Белоруссия не закрывала им въезд, но они боятся вернуться, так как имеют проблемы с законом.

Минский областной суд 5 сентября огласил приговор фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти в Белоруссии. Обвиняемым — главе оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву, политологу Александру Федуту и юристу Юрию Зенковичу — назначили от 10 до 11 лет лишения свободы.

20 декабря 2021 года сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии были признаны судом экстремистскими. Речь идет о ресурсах «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальном сайте, а также аналоге на видеохостинге YouTube.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти.

Тихановская не согласилась с итогами выборов, призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов и покинула страну. В октябре того же года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022