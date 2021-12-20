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Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским

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Сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии признаны судом экстремистскими материалами. Об этом 20 декабря написали в Telegram-канале ГУБОП, который называют неофициальным ресурсом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

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«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальный сайт, а также аналог на видеохостинге YouTube признаны экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 декабря, экстремистскими в стране были признаны Telegram-канал и соцсети американского «Радио Свобода — Беларусь» (в РФ «Радио Свобода» признано иностранным агентом). Месяцем ранее экстремистскими признали интернет-ресурсы польского белорусскоязычного телеканала «Белсат».

До этого, 12 октября, в Telegram-канале ГУБОП сообщалось, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования. Отмечалось, что им грозит до семи лет лишения свободы.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

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