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В Белоруссии признали экстремистскими соцсети «Радио Свобода-Беларусь»

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В Белоруссии признали экстремистскими Telegram-канал и соцсети «Радио Свобода-Беларусь» (в России «Радио Свобода» признали иностранным агентом). Об этом в пятницу, 3 декабря, информирует Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики.

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«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала «Радые Свабода — Беларусь», ее аналогов в социальных сетях и видеохостинге «YouTube», признаны экстремистскими материалами. Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону!» — указано в сообщении ведомства в Telegram.

3 ноября Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими интернет-ресурсы телеканала «Белсат».

16 октября начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Вячеслав Орловский рассказал, в каких случаях может наступить уголовная ответственность за подписку на экстремистский Telegram-канал.

До этого, 14 октября, глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей в интервью «Известиям» отметил, что привлечение к уголовной ответственности за подписку на Telegram-каналы, признанные в Белоруссии экстремистскими, — правильная мера. При этом он признался, что и сам подписан на ряд Telegram-каналов. Несмотря на это, по его мнению, в случае, когда это необходимо для профессиональной деятельности, ответственность наступать не должна.

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