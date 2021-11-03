МВД Белоруссии признало экстремистскими ресурсы телеканала «Белсат»

Интернет-ресурсы телеканала «Белсат» признаны в Белоруссии экстремистскими и запрещены.

«Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат», — написали в официальном аккаунте МВД Белоруссии в Twitter.

Ранее, 18 февраля, суд в Минске приговорил к двум годам колонии строгого режима сотрудников «Белсата» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву. Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству страны в Минске передать белорусской стороне его протест относительно приговора.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Александр Лукашенко, начались акции протеста. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. Во время акций протеста милиция республики задерживала журналистов, однако после проверки аккредитации их отпускали.

«Белсат» — польский государственный телеканал, на протяжении 13 лет активно поддерживающий различные протестные акции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вещает на белорусском языке, предоставляет площадку сторонникам идей белорусского национализма. Не имеет аккредитации в Белоруссии.