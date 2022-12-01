Роберт Де Ниро сыграет бывшего президента в политическом триллере от Netflix

Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Де Ниро получил главную роль в сериале «Нулевой день» от компании Netflix. Об этом 30 ноября пишет The Hollywood reporter.

Пока детали сюжета не разглашаются, но уже известно, что сериал будет представлять собой политический триллер, в котором Де Ниро сыграет бывшего президента.

Ожидается, что одним из создателей проекта выступит продюсер сериала «Нарко» (Narcos) Эрик Ньюман.

Комментариев от Netflix и самого актера не было.

Де Ниро наиболее известен работой в криминальных фильмах, триллерах и драмах. В частности, его знают по ролям в кинолентах «Крестный отец», «Таксист», «Бешеный бык», «Ирландец», «Плутовство» и др. Обладатель премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981).

Накануне сообщалось, что сериал режиссера Тима Бертона «Уэнсдэй» побил рекорд стримингового сервиса Netflix по просмотрам в англоязычном сегменте. Проект набрал 341,2 млн часов просмотров после премьеры 23 ноября. Эти цифры, как отметили в Netflix, означают, что первые серии «Уэнсдэй» посмотрели более 50 млн семей.