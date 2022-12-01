Корреспондент «Известий» показал обстановку на артемовском направлении в ДНР

Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на российских позициях на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он показал сложившуюся там обстановку и пообщался с российскими военнослужащими.

Как отмечает Кулага, на этом направлении локации практически не отличаются друг от друга — большинство домов повреждено обстрелами.

Во время съемки российские военнослужащие работали по позициям украинских боевиков из танка. Из-за этого корреспонденту пришлось найти временное укрытие: Кулага зашел в дом, где нашел документы, вероятно, бывших владельцев жилища.

После ухода танка с позиций бойцы применили гаубицу Д-20.

«Сейчас был накат со стороны противника, поступила цель, цель отработали, быстро и четко скорректировали цель, цель поражена», — рассказал один из бойцов.

Накануне Кулага побывал на огневых позициях российских войск недалеко от поселка Курдюмовка под Артемовском в ДНР и показал работу гаубиц по украинским позициям.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил об освобождении Курдюмовки. Он отметил, что освобождение поселка обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск. Кулага ранее также показывал кадры боев за Курдюмовку.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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