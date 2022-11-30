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Военкор «Известий» показал работу гаубиц по позициям ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на огневых позициях российских войск недалеко от поселка Курдюмовка под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР) и показал работу гаубиц по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 30 ноября.

«За работой российских расчетов приходится наблюдать из укрытия. Дело в том, что наши гаубицы подошли вплотную к городу и местность здесь уже становится вполне узнаваема. Ну, а наша батарея сейчас бьет далеко за город», — рассказал Кулага.

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

Военкор показал, как наносятся удары и поговорил с бойцами.

«Работаем довольно часто, так как приходится работать по танкам, по пехоте, по различного рода укреплениям противника», — пояснил один из них.

Важной задачей российских подразделений на этом направлении является в настоящее время не дать ВСУ перекинуть в Артемовск подкрепления, передает Кулага.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил об освобождении Курдюмовки. Он отметил, что освобождение поселка обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

Накануне военкор Кулага показывал кадры боев за Курдюмовку.

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что российская армия продвигается вперед за счет превосходства в огневой мощи. По его словам, Артемовск сейчас находится почти в оперативном окружении, из-за чего в дальнейшем противнику придется выбирать — оказаться в полном окружении или попытаться выйти из него.

Россия продолжает проведение специальной операциии по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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