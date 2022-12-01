Кандидат в послы США назвала приоритетом освобождение задержанных в РФ американцев

Освобождение находящихся под стражей граждан США станет приоритетной задачей для кандидата на пост американского посла в России Линн Трейси. Об этом она заявила в среду, 30 ноября, на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

«Если моя кандидатура будет утверждена, то положение граждан США, задержанных в РФ, будет одним из моих приоритетов», — сказала она.

Трейси добавила, что приложит все свои усилия для поддержки здоровья и благополучия каждого американца, который был задержан в России.

Ранее, 28 ноября, временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что между Вашингтоном и Москвой продолжаются переговоры об освобождении баскетболистки Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

9 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России Грайнер и Уилана. В свою очередь 3 ноября российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.