Супердержавник: скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

В Шанхае в 96-летнем возрасте скончался бывший председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь. Он простоял у руля Поднебесной десять лет, за которые Китай превратился в седьмую экономику мира и начал всерьез претендовать на статус сверхдержавы. Именно при нем страна стала членом Всемирной торговой организации, чего безуспешно пытались добиться его предшественники. О значении личности Цзян Цзэминя в истории Китая рассуждают «Известия».

От практиканта до директора

Цзян Цзэминь родился в интеллигентной семье. Его дед был врачом, практикующим традиционную китайскую медицину, и увлеченным живописцем-любителем. Дядя и приемный отец будущего генсека Цзян Шанцин писал стихи, а в годы японской оккупации издавал патриотические журналы по заданию подполья. Сам Цзян Цзэминь пошел по его стопам — участвовал в подпольной работе, еще будучи студентом факультета электрических машин Шанхайского университета транспорта и связи; а в 1946 году вступил в Коммунистическую партию Китая. Таким образом, к моменту образования КНР в 1949 году он уже был коммунистом со стажем, что впоследствии сыграло не последнюю роль в его политической карьере.

Сам Цзян Цзэминь, однако, на своем карьерном пути опирался исключительно на профессионализм. После университета он начал свой трудовой путь помощником инженера на заводе пищевых продуктов, быстро пошел в гору, дослужившись до первого заместителя генерального директора предприятия. В 1955 году его как перспективного специалиста отправили на стажировку в Советский Союз, на Московский автозавод имени Сталина — будущий ЗИЛ. Здесь он не только осваивал технику, но и старательно изучал русский язык и по возвращении в Китай уже прилично говорил по-русски. Эту тягу к получению знаний, освоению любого полезного опыта он демонстрировал на протяжении всей своей многолетней карьеры в промышленности. Так, во время командировки в Румынию, куда он поехал как глава группы китайских специалистов, он вполне прилично освоил румынский. Всего же бывший руководитель КНР знал шесть иностранных языков — в дополнение к вышеперечисленным он вполне сносно владел японским, английским, французским и немецким.

Супердержавник Михаил Горбачев и Цзян Цзэминь, Шанхай, Китай, 1989 год Фото: ТАСС/Виктор Будан

После возвращения из СССР Цзян Цзэминь работал на первом в Китае машиностроительном заводе в Чанчуне, построенном при содействии СССР. Перспективный специалист быстро продвигался по карьерной лестнице. Он получает всё более ответственные посты в структурах министерства машиностроения, а в начале 1980-х занимает пост заместителя председателя и ответственного секретаря Государственной административной комиссии по делам импорта и экспорта, в 1982-м становится первым заместителем министра, а в 1983-м — министром электронной промышленности страны. Его главная задача — обеспечить скорейшее промышленное развитие Китая, в первую очередь за счет освоения передовых промышленных технологий.

На линии партии

За время работы в министерстве электронной промышленности Китая Цзян Цзэминь побывал в зонах экономической торговли более чем десяти стран мира, активно изучая передовой зарубежный опыт и устанавливая связи с потенциальными инвесторами. В стране открывались свободные экономические зоны: только в 1984 году они появились в 14 прибрежных городах страны. Впоследствии территории, ориентированные на свободный рынок и демонстрировавшие ударное развитие промышленности, разрастались, их число увеличивалось. В Китай потекли зарубежные инвестиции, на китайских предприятиях внедрялись передовые зарубежные технологии. Жесткий и эффективный чиновник, говоривший с западными инвесторами на их языке, Цзян Цзэминь стал одним из главных лиц экономических реформ, которые разворачивались в Китае под руководством лидера страны Дэн Сяопина, выдвинувшего знаменитый лозунг «одна страна — две системы». Новая стратегия была призвана обеспечить Китаю эффективный капиталистический базис при сохранении коммунистической идейной надстройки.

Супердержавник Цзян Цзэминь и Дэн Сяопин (в центре), 1992 год Фото: AP Photo

Впрочем, ориентация на Запад была сугубо прагматической позицией. В политике Цзян Цзэминь был максимально далек от либеральных взглядов. Когда в 1989 году в Пекине начались студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь, он, будучи на тот момент мэром и руководителем горкома КПК в Шанхае, остановил в зародыше политические брожения в городе, закрыв главный рупор оппозиции — газету World Economic Herald и решительно заявив о полной поддержке курса китайского правительства. Смелость и эффективность Цзян Цзэминя произвели впечатление на Дэн Сяопина — лидера страны; после событий на площади Тяньаньмэнь он ушел с официальных постов, но сохранил непререкаемый авторитет в китайской внутренней политике. В июне 1989 года на IV пленуме ЦК КПК 130-го созыва Цзэминя по предложению Дэн Сяопина избрали генеральным секретарем ЦК.

Поначалу многие воспринимали нового главу как компромиссную фигуру, задачи которой не простираются дальше поддержки Дэн Сяопина в условиях внутренних брожений и внешнего давления на Китай в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь. Но опытный политик быстро доказал, что противники его недооценили. Используя налаженные связи во всех ветвях власти, он сумел привлечь на свою сторону партийных чиновников, правительственные круги и армию, после отставки Дэн Сяопина со своей обычной эффективностью сосредоточив в своих руках центральную власть. В 1993 году Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР.

Догнал и перегнал

Цзян Цзэминь оказался у руля страны в сложный для Китая момент. Развал СССР посеял страх и неуверенность, стремление к радикальным политическим экономическим переменам во всех странах социалистического лагеря — как на Западе, так и на Востоке. Но новый лидер Китая твердой рукой удерживал курс Дэн Сяопина на сосуществование двух экономических концепций внутри страны под единой политической волей и властью.

Супердержавник Председатель КНР Цзян Цзэминь, 1997 год Фото: REUTERS/Kimimasa Mayama

В развитие идей товарища Дэна, как почтительно именовали Сяопина даже после ухода его из политики, новый руководитель КНР провозгласил идею «тройного представительства», уравняв в политических правах рабочих, крестьян, интеллигенцию и предпринимателей. Технические специалисты стали основной опорой стремительно обновлявшейся экономики Китая. Экономическая активность населения росла, и правительство это только приветствовало: в условиях приватизации, закрытия ряда государственных предприятий и, как следствие, отказа от политики «гарантированной миски риса» предпринимательство стало спасательным кругом для миллионов китайцев.

Расчет оказался верным. Стремление руководства страны обеспечить ее стремительный экономический рост принесло плоды для многомиллионного населения Китая. Именно в десятилетие правления Цзян Цзэминя китайское экономическое чудо явило себя миру во всей полноте. Китай уверенно занимал мировые рынки, очень скоро превратившись в седьмую экономику мира.

В 2001 году, после 15 лет напряженных переговоров, Китай был официально принят в члены ВТО. А после того как Китай впервые принял саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Шанхае, он официально утвердился в статусе лидера Азиатско-Тихоокеанского региона. Победа в напряженной борьбе за право проведения Олимпиады-2008, одержанная Пекином, еще более укрепила его в этом статусе.

Супердержавник Фотография президента Китая Цзян Цзэминя на большом экране во время вечерней передачи новостей о его смерти в торговом центре в Пекине, 30 ноября 2022 года Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Впрочем, Олимпиаду-2008 Цзян Цзэминь встречал уже в статусе пенсионера: в 2002 году 76-летний политик покинул пост генерального секретаря ЦК КПК, а в 2003-м ушел в отставку с поста председателя КНР. Тем не менее он еще не один год оставался влиятельной фигурой в китайской политике, присутствуя на всех значимых политических мероприятиях.

Руководитель Китая третьего поколения славился своей любовью к музыке. На саммите АТЭС на Филиппинах в 1996 году китайский лидер виртуозно исполнил песню Элвиса Пресли Love Me Tender, а год спустя, будучи с визитом в США, 71-летний китайский лидер, умевший играть на китайской бамбуковой флейте, фортепиано и губной гармошке, в хорошем смысле огорошил публику игрой на укулеле. Говорят, что итальянский тенор Лучано Паваротти утверждал, что Цзян Цзэминь вполне мог бы стать оперной звездой.

Сегодня Цзян Цзэминь очень популярен в Китае, в первую очередь — среди молодежи. У него даже есть собственный фан-клуб в интернете, члены которого внимательно изучают его наследие. Образный язык товарища Цзяна, его многочисленные яркие цитаты из выступлений, знание иностранных языков импонируют китайской молодежи — будущим лидерам страны. А значит, экономическое развитие страны — главная цель многолетней государственной работы Цзян Цзэминя — будет продолжаться.

После кончины бывшего китайского лидера интернет-версии ведущих китайских газет убрали цветной интерфейс, сделав его черно-белым.