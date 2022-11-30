Цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских

Дилеры АвтоВАЗа продают автомобили Lada в Казахстане дешевле, чем в России. Разница цен объясняется тем, что Lada, которые реализуют в Казахстане, были собраны из машинокомплектов, завезенных в республику при более слабом рубле, сообщило 30 ноября агентство «Автостат».

Эксперты полагают, что завышению цен на российском рынке способствуют дефицит автомобилей. Так, в Казахстане седан Lada Granta с двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач в базовой комплектации при пересчете на российскую валюту обойдется минимум в 635,7 тыс. рублей. Такая же Granta в России предлагается от 678,3 тыс. рублей без учета господдержки.

В Казахстане внедорожник Lada Niva Travel в базовой версии стоит от 947,7 тыс. рублей, а в России за такую машину придется отдать 998,9 тыс. рублей. Согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в октябре 2022 года казахстанские дилеры АвтоВАЗа реализовали 299 машин — это на 70,5% меньше, чем в 2021 году. По итогам десяти месяцев 2022 года продажи автомобилей Lada составили 7004 машины, что на 4,9% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

Агентство напомнило, что на костанайском «СарыаркаАвтоПром» с начала 2022 года было произведено 4872 автомобиля Lada.

28 ноября на АвтоВАЗе сообщили, что завод намерен приступить к производству в январе 2023 года пяти моделей двух семейств, которые будут производить в 16 комплектациях и четырех цветах. Lada Granta будет представлена на конвейере в январе 2023 года в виде седана, лифтбека и универсала Cross. Первые две модели будут производить в четырех комплектациях, версию Cross — в трех. Все машины будут иметь 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. На производство внедорожника Lada Niva в январе 2023 года предусмотрено пять комплектаций: три для версии Travel и две для Legend. Традиционно у них будет один силовой агрегат объемом 1,7 л мощностью 80 л.с.