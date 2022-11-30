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В Минфине предложили установить минимальную розничную цену на весь алкоголь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Минфин предлагает расширить механизм минимальной розничной цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов. Сейчас в России установлены МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром и другие. А также на игристые вина и шампанские. Введение МРЦ на пиво обсуждают последние несколько лет — в отрасли до сих пор не пришли к консолидированной позиции. Еще такого минимума нет на вино.

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Минфин периодически пересматривает МРЦ, то есть индексирует их. Минимумы высчитывают с учетом многих факторов, например, оценивают себестоимость напитков (на основе данных производителей), а также наценки при отгрузке с завода, в опте и в рознице. Крупнейшие производители поддержали появление МРЦ для тихие вина.

«На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда мы обсуждаем повышение минимальной розничной цены на шампанские и игристые вина (Минфин ее освежит с 1 января со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей), а на тихие ее вообще нет», — сказал «Известиям» генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян.

По его мнению, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую, по мнению эксперта, тоже стоит установить.

Цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах — 250-275 рублей, сказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он подчеркнул, что речь идет о средней стоимости, существенная часть напитков обходится дешевле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Тихое вокруг: в России готовятся внести минимальную цену на вино»

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