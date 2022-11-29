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Лоза усомнился в возможном успехе Little Big в США без денег и связей

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Российский артист Юрий Лоза скептически оценил шансы петербургской музыкальной группы Little Big обрести популярность у американских слушателей. Свое мнение он высказал порталу teleprogramma.pro во вторник, 29 ноября.

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По мнению певца, музыкальный коллектив вряд ли сможет раскрутиться за рубежом без известных продюсеров и больших бюджетов.

Кроме того, Лоза считает, что в США нет недостатка в музыкальных талантах.

«Очень многие едут туда, чтобы заработать деньги и прославиться. Американцы очень неохотно впускают в свою среду новеньких. американская музыкальная отрасль не страдает от нехватки кадров», — подчеркнул певец.

Он утверждает, что у российской группы, тем более сейчас, почти нет шансов построить успешную карьеру за океаном.

«Из наших там прогремели в свое время «Парк Горького» — с убойным материалом, с очень хорошим вокалом. Сейчас российским музыкантам попасть на вершину этого Олимпа архисложно», — отметил певец.

В июне участники Little Big уехали из России в США, выступив против спецоперации России по защите Донбасса.

27 июля участники Little Big заявили об отмене российского тура на 2022 год. Хотя несколькими днями ранее заявляли, что намерены вернуться в августе в Россию на гастроли. Всего музыканты собирались посетить с выступлениями 25 городов, а завершить тур планировалось в декабре концертом в Москве.

25 ноября стало известно, что участники Little Big Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в состав творческого коллектива. Поклонники коллектива, комментируя данную новость, предположили, что это решение связано с тем, что вокалисты Лиссов и Макаров не уехали из России вместе с остальными музыкантами группы и остались в Санкт-Петербурге.

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