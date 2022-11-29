В Испании указали на неверную оценку влияния санкций на Россию

Предположение властей стран ЕС о том, что санкции против России повлияют на решения президента РФ Владимира Путина, оказалось ошибочным, и Евросоюз оказался в проигрыше. Такую точку зрения 29 ноября высказал обозреватель Фабрицио Казари в статье для издания Rebelión.

«На текущем этапе Европейский союз проигрывает больше всех. Фактически он совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост влияния России на мировой арене», — отметил журналист.

В свою очередь, США, отмечает Казари, смогли достичь всех поставленных для себя целей.

«США достигли своих целей: разрыв между ЕС и Россией, конец торговли, переход к энергетической зависимости от США и конец господства евро над долларом. Цель США теперь состоит в том, чтобы выработать стратегию выхода, оставив Брюсселю нести основную тяжесть конфликта», — отметил журналист.

Обозреватель также отметил, что решение Европейского парламента признать РФ страной — спонсором терроризма не повлечет за собой никаких последствий, так как идеологические заявления не помогут разрешить сложившуюся обстановку.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что более половины жителей ФРГ были вынуждены серьезно ограничить расходы в связи с беспрецедентным ростом цен. Как показали результаты опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ, 52% респондентов пришлось пересмотреть свои финансовые возможности и приобретать только самые необходимые товары.

До этого, 7 ноября, Bloomberg сообщило о рекордном росте счетов за электроэнергию в Европе. Отмечается, что, по данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании составляла почти 18 евроцентов ($0,18) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

Европейские страны столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие в том числе после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса.

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