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Супермодель Ирину Шейк застыдили за фотосессию для издания V Magazine

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Фото: V Magazine
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Пользователи Сети оставили гневные комментарии под фотографиями российской супермодели Ирины Шейк, сделанными для американского журнала V Magazine. Комментарии они оставили в социальных сетях, где анонсирован новый номер издания с супермоделью на его обложке.

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Недовольство комментаторов с Украины вызвало не содержание интервью супермодели, а буква V в названии издания. Они сочли это поддержкой Шейк специальной военной операции на Украине. Кроме того, красные перчатки на руках Шейк вызвали у некоторых пользователей ассоциации с кровью.

Многие назвали выбор американских редакторов российской модели неадекватным, а кто-то посоветовал сменить название на Z Magazine.

«Отмените ее», — высказал мнение один из подписчиков издания.

Россияне со своей стороны поддержали фотосессию Шейк, назвав ее королевой и «украшением этого мира».

V Magazine — американский модный журнал, который издается с 1999 года. Журнал освещает тенденции в области моды, кино, музыки и искусства.

Ранее в ноябре французская компания Christian Dior представила новую коллекцию. В рекламном ролике некоторые пользователи нашли отсылки к России. Модели бренда позировали в белых кружевных платьях на фоне берез в зимнее время года. Схожесть с русской гжельской прописью комментаторы нашли в моделях новых сумок компании.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: в то время как одни восхитились съемкой, другие писали негативные комментарии. Некоторые отметили, что Западу не удалось отменить русскую культуру.

Кроме того, Dior обвинили в скрытой рекламе России.

В тот же день эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец отметил в беседе с «Известиями», что Dior в своей рождественской коллекции подала сигнал российским потребителям, которых модный дом не хочет терять. По его словам, компания придерживается классической, элегантной формы, а в данной съемке использовала «русскую нежность и природу».

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