Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Dior раскритиковали за новую коллекцию одежды в русском стиле

0
Фото: Dior
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская Dior представила 25 ноября новую коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры.

Код подступа: в ТЦ на треть выросло число российских брендов
Спрос на какие отечественные товары увеличивается быстрее всего

Новая коллекция была представлена в проморолике. И в нем комментаторы нашли отсылки к России — в зимнее время года три девушки в белых кружевных платьях, украшенных жемчугом, позируют возле берез.

Орнамент новых сумок люксового бренда тоже показался многим похожим на вид русской росписи по керамике — гжель.

«В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура», — говорится в подписи к снимкам из нового кампейна.

Подписчики бренда сочли, что рождественская коллекция отдает дань русской культуре и природе. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: в то время как одни восхитились красотой съемки, другие писали негативные комментарии.

Dior сопроводила ролик текстом с предложением «отправиться вместе с ними в тундру» в преддверии праздника и «открыть для себя пронзительные силуэты» из новой коллекции.

Один пользователь соцсети указал, что хоть Россия и находится под санкциями, но без нее «всё равно никуда».

Однако не все обрушились на Dior с критикой, многим их новая коллекция пришлась по нраву. Также некоторые отметили, что Западу не удалось отменить русскую культуру.

«Березы, хороводы, кирзачи и кружева — всё очень русское», — отметила другая девушка под постом Dior.

В начале апреля в России запустили в Сети челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Девушки в знак протеста против проявления русофобии со стороны компании начали уничтожать свои дорогостоящие сумки Chanel и выкладывать видео в соцсетях.

Челлендж был запущен после ситуации в Дубае, где гражданке РФ магазин этого бренда отказался продавать сумку. Россиянка Лиза Литвин рассказала, что в магазине ей отказывались продавать вещь, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить сумку в Россию и носить ее на территории страны. После инцидента Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары якобы требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022