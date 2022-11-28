Dior раскритиковали за новую коллекцию одежды в русском стиле

Французская Dior представила 25 ноября новую коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры.

Новая коллекция была представлена в проморолике. И в нем комментаторы нашли отсылки к России — в зимнее время года три девушки в белых кружевных платьях, украшенных жемчугом, позируют возле берез.

Орнамент новых сумок люксового бренда тоже показался многим похожим на вид русской росписи по керамике — гжель.

«В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции. Следите за следующими путешествиями по мере продолжения тура», — говорится в подписи к снимкам из нового кампейна.

Подписчики бренда сочли, что рождественская коллекция отдает дань русской культуре и природе. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: в то время как одни восхитились красотой съемки, другие писали негативные комментарии.

Dior сопроводила ролик текстом с предложением «отправиться вместе с ними в тундру» в преддверии праздника и «открыть для себя пронзительные силуэты» из новой коллекции.

Один пользователь соцсети указал, что хоть Россия и находится под санкциями, но без нее «всё равно никуда».

Однако не все обрушились на Dior с критикой, многим их новая коллекция пришлась по нраву. Также некоторые отметили, что Западу не удалось отменить русскую культуру.

«Березы, хороводы, кирзачи и кружева — всё очень русское», — отметила другая девушка под постом Dior.

В начале апреля в России запустили в Сети челлендж под хештегом #ChanelДавайДоСвидания. Девушки в знак протеста против проявления русофобии со стороны компании начали уничтожать свои дорогостоящие сумки Chanel и выкладывать видео в соцсетях.

Челлендж был запущен после ситуации в Дубае, где гражданке РФ магазин этого бренда отказался продавать сумку. Россиянка Лиза Литвин рассказала, что в магазине ей отказывались продавать вещь, пока она не подпишет документ о том, что не будет вывозить сумку в Россию и носить ее на территории страны. После инцидента Chanel объяснила отказ продавать россиянам свои товары якобы требованиями санкционного пакета, которые она должна соблюдать.