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Влад Лисовец увидел сигнал россиянам в новой коллекции Dior

Эксперт моды Влад Лисовец: Dior в рождественской коллекции передала «приветик» России
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Фото: REUTERS/Riccardo Milani / Hans Lucas
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Компания Dior в своей рождественской коллекции подала сигнал российским потребителям, которых модный дом не хочет терять. Такое мнение в беседе с «Известиями» 28 ноября выразил эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

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Ранее в этот день сообщалось, что Dior обвинили в скрытой рекламе России из-за рекламной кампании новой рождественской коллекции.

«Dior всегда смотрел в эту сторону, потому что Россия — огромная страна и здесь он очень популярен у женщин, потому что он простой, не супермодный, не суперэкстравагантный, то есть это такая больше классическая, понятная и нежная одежда. И соответственно сейчас, в такое время, когда в общем-то они лишились нашего рынка, они конечно же сюда еще посматривают», — убежден эксперт.

По его словам, в современной моде много «агрессии» и одежды, которая непонятна многим женщинам. Dior в свою очередь придерживается классической, элегантной формы, а в данной съемке компания использовала «русскую нежность и природу».

Как отметил Лисовец, западные бренды очень переживают из-за потери российских потребителей на фоне того, что им запрещают возвращаться на рынок РФ.

«Давайте будем честными — это бизнес в первую очередь, а уж потом мода. Я думаю, что это такой «приветик» России, Москве, Петербургу и другим крупным городам, которые являются основным в общем-то потребителем этого бренда. Как повернется и что в конечном итоге будет — непонятно, но то, что через картинки передали «мы с вами, мы где-то рядом и мы хотим, чтобы вы нас носили» — конечно, это есть», — резюмировал эксперт моды.

Соответствующую коллекцию Dior представила 25 ноября. В рекламном ролике некоторые пользователи нашли отсылки к России. Так, модели бренда позировали в белых кружевных платьях на фоне берез в зимнее время года. Кроме того, схожесть с русской гжельской прописью комментаторы нашли в моделях новых сумок Dior.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: в то время, как одни восхитились красотой съемки, другие писали негативные комментарии. Некоторые отметили, что Западу не удалось отменить русскую культуру.

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