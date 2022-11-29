Эрдоган заявил о цели поставить Турцию в центр нового миропорядка

В центре нового миропорядка должна находиться Турция. Об этом 29 ноября заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции.

«Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры», — приводит его слова агентство Anadolu.

По его словам, туристическая отрасль Турции добилась прогресса, благодаря чему по итогам 2022 года по числу туристов она должна оказаться выше четвертого места в мире.

Днем ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он также подчеркнул недопустимость поддержки другими странами Рабочей партии Курдистана.

21 ноября турецкий лидер объявил, что рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после завершения воздушной части. Он добавил, что этот регион давно был в числе целей Турции.

Ранее о проведении Турцией воздушной операции в Сирии и Ираке сообщало министерство национальной обороны Турции. Отмечалось, что атаки ведутся против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Как сообщил телеканал TRT, Эрдоган принял решение о проведении операции после саммита G20, прошедшего 15–16 ноября.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо. Также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.