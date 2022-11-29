В Минфине сообщили о бесперебойном исполнении российского бюджета

Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета, все обязательства выполняются бесперебойно. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ с докладом об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 года.

«Действительно, санкции и ограничения не повлияли на ход исполнения федерального бюджета: все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно», — сказал он.

Министр отметил, что по итогам отчетного периода федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,2% ВВП, или более 200 млрд рублей.

По словам Силуанова, в этом году доходы составили 19,7 трлн рублей за девять месяцев, или более чем на 10% больше, чем поступления за тот же период прошлого года. Поступления нефтегазовых доходов увеличились более чем на 37%, при этом ненефтегазовые доходы, напротив, сократились на примерно 4%.

24 ноября Государственная дума РФ утвердила федеральный бюджет России на 2023–2025 годы, который предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2 до 0,7% ВВП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятый бюджет — самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики.

Во втором чтении проект бюджета Госдума приняла 22 ноября. По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, к проекту бюджета было подано 750 поправок, из них принято 605. Общий объем перераспределяемых средств, в том числе зарезервированных, составил порядка 2 трлн рублей.

Как пояснил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, проект федерального бюджета этого года отличается от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицитного бюджета. По его словам, сейчас экономика будет больше ориентирована на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть на обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные услуги.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Премьер-министр подчеркнул, что также в подготовке мер по поддержанию российской экономики принимали участие представители регионов и делового сообщества.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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