Владельца Telegram-канала арестовали за вымогательство у директора «Ростеха» Бровко

Тверской суд Москвы 29 ноября санкционировал арест владельца и администратора Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолия Спирина по делу о вымогательстве 150 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Как рассказал «Известиям» адвокат Спирина Павел Герасимов, данное дело объединено с делом о вымогательстве у гендиректора корпорации Сергея Чемезова, фигурантами дела являются коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший редактор журнала Tatler Ариан Кузьмин (Романовский).

«Представители маркетингового агентства, занимающиеся репутацией их клиента Бровко, связались с Анатолием насчет удаления поста в канале «Как-то вот так». На что Анатолий выслал прейскурант, что удаление поста стоит 50 тыс., а поскольку речь шла о трех постах, то и появилась сумма в 150 тыс. рублей. Анатолий хотел заключить официальный договор», — отметил адвокат.

По его словам, Спирин свою вину не признает. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

«На данный момент арест Анатолию Спирину продлен до 23 января. Он находится в СИЗО уже четыре месяца без возможности свидания», — отметил адвокат.

21 ноября Московский городской суд признал законным арест Суханова и арест Романовского. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. 26 октября этих фигурантов дела арестовали до 24 декабря. Им грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от Чемезова деньги за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

Также был арестован до 24 декабря журналист светской хроники Тамерлан Бигаев. По данным «Известий», он проходит по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».

На фоне произошедшего инцидента Собчак 17 ноября в своем Telegram-канале извинилась перед главой «Ростеха». Она отметила, что искренне сожалеет о том, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову. Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. Сейчас утверждается, что она имеет статус свидетеля.