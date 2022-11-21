Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак

Московский городской суд признал 21 ноября законным арест коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«21 ноября Московский городской суд оставил постановление Тверского районного суда города Москвы от 26 октября 2022 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Суханова без изменения», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Защита просила изменить меру пресечения Суханову на более мягкую, не связанную с нахождением в СИЗО. Так, защита предлагала изменить ее на залог в размере 15 млн рублей или домашний арест. Прокурор же просил оставить постановление без изменения.

26 октября коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

На заседании Суханов заявил, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждал, что 11 млн рублей не вымогал. Романовский же заявил, что никаких финансовых переговоров с Чемезовым он не проводил, «никаких денег не обсуждал».

По версии следствия, Суханов и Романовский хотели получить от главы «Ростеха» крупную сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».