Неизвестный сбил брата премьера Армении Пашиняна

Неизвестный сбил брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Армена Пашиняна. Об этом сообщило 29 ноября издание Armlur.am.

По его данным, ДТП произошло в районе Малатия-Себастия города Ереван. По предварительным данным, брат Пашиняна получил переломы, его госпитализировали в больницу.

Также отмечается, что водитель с места инцидента не скрылся.

31 августа член Академии российского телевидения Манана Асламазян погибла в возрасте 70 лет в результате ДТП в Ереване. Она скончалась от полученных травм уже в больнице. Сбившим Асламазян оказался молодой человек, который не имел водительского удостоверения требуемой категории. Он был задержан.