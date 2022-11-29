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Латвийский город к Новому году украсили «рождественскими свастиками»

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Фото: Соцсети
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Небольшой латвийский город Лиелварде, который находится примерно в часе езды от Риги, нарядили к Новому году украшениями, пестрящими угунскрустсами. Это древний символ латышской мифологии, который по форме имеет вид свастики.

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Согласно опубликованным в соцсетях кадрах, город украсили в бело-красных тонах. Площадь с елкой, сделанной из ленты, также украшена огромными символами перекрещенных крестов, крайне напоминающими свастику.

Согласно данным из открытых источников, угунскрустс имеет много значений. Он исторически считался символом жизни и благополучия, однако в середине XX века приобрел дурную репутацию, когда правосторонняя свастика стала эмблемой немецких нацистов.

27 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «уродцем» депутата сейма (парламента) Латвии Александра Кирштейнса, который заявил, что русской нации не существует в принципе.

На сегодняшний день в Латвии активно сносят памятники советским солдатам. Так, в июне сейм страны принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики».

К середине следующего месяца власти составили список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту уже снесены десятки памятников.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Латвии утвердили запрет на использование георгиевских ленточек. А в марте 2019 года депутат от национального латвийского объединения Эдвинс Шноре и вовсе предложил запретить в стране ношение формы Красной армии на общественных мероприятиях, в том числе 9 Мая.

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