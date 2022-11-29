В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц не поставляет Украине танки, так как резервы его страны истощаются. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал слова депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера о том, что Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России.

Швыткин отметил, что Шольц — «достаточно противоречивая личность, невнятный политик».

«Оценивая ситуацию, мы понимаем, что страны Запада предпринимают усилия для обеспечения оружием украинского режима, но одновременно — они сами это признают — резервы их начинают истощаться, что заставляет их затянуть пояса и уменьшить количество поставляемой техники Украине. Думаю, с этим связан отказ Шольца. Но и, возможно, боязнь чего-то. Не могу оценивать его личностные характеристики, я оцениваю исходя из той ситуации, что резервы стран Запада на исходе», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее, 22 октября, Шольц отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2. По его словам, Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Однако в то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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