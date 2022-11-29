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В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки на Украину

Депутат Швыткин: Шольц не поставляет Украине танки, так как резервы его страны истощаются
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер Германии Олаф Шольц не поставляет Украине танки, так как резервы его страны истощаются. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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Таким образом он прокомментировал слова депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера о том, что Шольц отказался поставлять Украине танки, опасаясь ответной реакции со стороны России.

Швыткин отметил, что Шольц — «достаточно противоречивая личность, невнятный политик».

«Оценивая ситуацию, мы понимаем, что страны Запада предпринимают усилия для обеспечения оружием украинского режима, но одновременно — они сами это признают — резервы их начинают истощаться, что заставляет их затянуть пояса и уменьшить количество поставляемой техники Украине. Думаю, с этим связан отказ Шольца. Но и, возможно, боязнь чего-то. Не могу оценивать его личностные характеристики, я оцениваю исходя из той ситуации, что резервы стран Запада на исходе», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее, 22 октября, Шольц отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2. По его словам, Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами.

Однако в то же время Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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