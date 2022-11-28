Видео. Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Видео. Токаев заявил, что в отношениях России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

2022-11-28 19:02:18

2022-11-28 19:02:18

2022-11-28 19:02:18

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru