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Около 40% россиян совершают покупки через мессенджеры

Опрос показал, что около 40% россиян совершают покупки через мессенджеры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Среди россиян, по данным за октябрь 2022 года, 39% респондентов использовали мессенджеры в качестве площадки для шопинга, остальные никогда не совершали там покупки, следует из результатов опроса сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch, с которым ознакомились «Известия» 28 ноября.

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При этом около 30% респондентов использовали для покупок WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), а каждый десятый выбирал Telegram.

Суммарно трафик этих двух мессенджеров в настоящее время составляет более 84% от общего числа. Почти 10% опрошенных пользуются мессенджером Google, а остальные предпочитают другие аналоги.

«Несмотря на активное развитие мессенджеров и рост их аудитории, большинство пользователей продолжают использовать Telegram только для личного общения. Для совершения покупок россияне выбирают уже привычные способы — оставляют заявку на сайте компании или совершают звонок. Тем не менее мы видим огромный потенциал в мессенджерах как канале продаж ближайшего будущего», — рассказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

Он отметил, что трафик на таких площадках будет расти во многом благодаря тому, что привычные инструменты и способы контакта с аудиторией российскому бизнесу временно недоступны.

При этом наблюдается продолжение тенденции замены иностранных сервисов, поисковиков и мессенджеров на отечественные аналоги. Только 40% россиян еще не отказались от использования зарубежных поисковиков в пользу отечественных. Каждый пятый респондент (более 20%) до сих пор отдает предпочтение поисковой системе Google. В то же время 53% опрошенных стали реже использовать Google не только как поисковик, но и другие инструменты экосистемы (Google My Business, Google Ads и т.д.).

Подобная статистика отмечается в использовании зарубежных соцсетей. Почти 70% россиян посещают их реже, 51% перешли на российские аналоги. Это же касается и иностранных сервисов (например, Spotify, Netflix, Adobe и др.) — разрешенные альтернативы подобрали для себя 60% соотечественников.

В середине ноября сообщалось, что россияне стали в полтора раза чаще покупать товары в интернете. Так, объем продаж в 2022 году уже превысил 3,5 трлн рублей. Чаще всего пользователи заказывают электронику и бытовую технику.

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