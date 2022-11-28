Военный обозреватель оценил передачу Вильнюсом Киеву гаубиц времен ВОВ

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров 28 ноября назвал спорным решением передачу Литвой Украине 105-миллиметровых гаубиц Howitzer М101 времен Второй мировой войны.

Ранее в этот день стало известно, что артиллеристы Вооруженных сил Украины получили на вооружение партию американских буксируемых 105-миллиметровых гаубиц М101. В Сети опубликованы кадры применения данных орудий на одном из участков фронта, пишет «Военное обозрение».

«США и союзникам всё сложнее находить для Украины артиллерию взамен утраченной. Но даже с учетом этого передача Литвой 105-миллиметровых гаубиц М101 выглядит крайне спорным решением. Непонятно, кому больше вреда они причинят в итоге. По всем параметрам эти орудия уступают популярнейшим советским гаубицам Д-30, не говоря уже о более крупнокалиберных системах», — отметил Лавров.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, максимальная дальность у этих орудий — меньше 11 км, поэтому их надо размещать близко к линии фронта. Снаряд по мощности сильно уступает 120-миллиметровому миномету, его недостаточно для разрушения полевых укреплений или надежного подавления окопавшейся пехоты, добавил Лавров.

«Недостаточная дальность будет постоянно подвергать опасности их расчеты. Их придется размещать вблизи от передовой, в зоне действия разведывательных коптеров. При этом спрятать и замаскировать М101 гораздо сложнее, чем минометчиков. Их будут быстро обнаруживать. А после обнаружения в контрбатарейной борьбе у М101 выиграет любая российская или советская гаубица за счет гораздо большей дальности и мощности снаряда. Поэтому украинские потери у ценных на военных действиях артиллеристов будут высокими», — сказал он.

Военный обозреватель «Известий» добавил, что единственное достоинство 105-миллиметровых орудий — их легкость и мобильность, но сейчас это почти невостребованно.

Литва объявила о передаче Украине партии этих артиллерийских систем, которые хранились в арсеналах минобороны страны, в сентябре. 105-миллиметровая Howitzer M101 — американская гаубица периода Второй мировой войны, серийно выпускалась с 1941 года, состояла или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира.

21 ноября стало известно, что Литва отказалась отправлять Украине самоходные гаубицы PzH 2000, находящиеся на вооружении армии страны. Глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас не стал уточнять причины принятого решения.

В сентябре сообщалось, что Литва передала Украине 50 бронированных машин M113.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перерасти в фазу мировой войны, а это уже будет иметь необратимые последствия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается.

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