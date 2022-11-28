СМИ предсказали зависимость Запада от Азии без топлива из России

Украинский конфликт усиливает роль Азии и Ближнего Востока как основных мировых поставщиков дизельного топлива и бензина, которые имеют решающее значение для мировой экономики. В условиях отказа стран Европы и США от российских нефтепродуктов создается риск углубления их зависимости от Китая и Кувейта, 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Развивающаяся нехватка углеводородов в Евросоюзе (ЕС) и США создает возможности для заполнения рынка продукцией из этих Китая и Кувейта, отмечается в материале.

«Отвернувшись от российских нефтепродуктов, Европа и США усилили свою зависимость от дальнемагистральных баррелей с Ближнего Востока и Азии», — сказал глава отдела нефтепродуктов отраслевого консультанта FGE в Лондоне Юджин Линделл.

По данным FGE, западные рынки, включая Америку и Европу, за последние три года сократили перерабатывающие мощности на 2,4 млн баррелей в день, в то время как Ближний Восток и Азия добавили почти такое же количество — 2,5 млн баррелей.

По оценкам Rystad Energy, в ближайшие три года планируется вводить в эксплуатацию новые мощности по добыче нефти на уровне 8 млн баррелей в сутки, причем больше всего вырастет добыча в Азии, а в Европе количество снизится до минимального.

«Мы увидим, как Азия и Ближний Восток всё чаще становятся мировыми поставщиками топлива», — прокомментировал глава отдела переработки и сбыта компании Rystad Мукеш Сахдев

Глобальный сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей промышленности ускорился во время пандемии, когда старые заводы были закрыты, поскольку глобальные блокировки привели к снижению спроса на нефть. С тех пор Китай построил более крупные и современные нефтеперерабатывающие заводы, а США и Европа сосредоточились на отказе от ископаемого топлива.

Однако ситуация на Украине и последующие санкции западных стран в отношении поставок российского топлива застали мировые энергетические рынки врасплох, а проблемы топливной безопасности заняли центральное место в странах, не имеющих достаточных перерабатывающих мощностей, отметили авторы статьи.

Сейчас ЕС ведет переговоры о введении предложенного «Большой семеркой» (G7) потолка цены на российскую нефть для оказания экономического давления на Россию. К единому мнению стороны пока не пришли.

Так, 24 ноября сообщалось, что Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против РФ, добавил он.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире. Однако эксперты предупреждали, что, вероятнее всего, эти меры наоборот приведут к еще большей дестабилизации мировых рынков.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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